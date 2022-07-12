Tunceli kırsalında teröristlerce araziye tuzaklanmış patlayıcı imha edildi
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce araziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcı imha edildi.
Tunceli
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ilçede teröristlere yönelik operasyon düzenledi.
Arazide arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, teröristlerce ormanlık alana tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 5 metre kablo ve pil bloğu tespit etti.
El yapımı patlayıcı, bomba imha uzmanlarınca kontrollü olarak imha edildi.
Bölgede barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.