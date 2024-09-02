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TSYD'nin havuzuna alınmayan başörtülü öğretmen, Başkan Tongsir hakkında suç duyurusunda bulundu

Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi Mehmet İzmirlioğlu'nun eşi Merve İzmirlioğlu, derneğin yüzme havuzuna başörtülü olduğu gerekçesiyle alınmamasına ilişkin Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Oğuz Tongsir hakkında suç duyurusunda bulundu.

Zeynep Yeşildal  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
TSYD'nin havuzuna alınmayan başörtülü öğretmen, Başkan Tongsir hakkında suç duyurusunda bulundu Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

İstanbul

Merve İzmirlioğlu, İstanbul Adliyesi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 29 Ağustos'ta Türkiye Spor Yazarları Derneğinin İstanbul Beşiktaş'taki açık havuzunda ayrıştırıcı ve çağ dışı bir uygulamayla karşılaştıklarını söyledi.

İzmirlioğlu, "Benim için çok üzücüydü. Eğitimciyim, anneyim, çocuklarımın yanında böyle bir durum yaşamak bizi çok üzdü. Dileğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığımız bu yüzyılda bu olayla tekrar karşılaşmamak, her toplumda başörtümüzle yer almak." diye konuştu.

Mehmet İzmirlioğlu ise TSYD'nin havuzuna eşi ve çocuklarıyla birlikte gittiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Orada bulunan bir görevli 'Eşin kapalı, açık havuzdan yararlanamayacaksınız', dedi. Eşim bunun üzerine 'Ben zaten havuza girmeyeceğim, çocukların yanında duracağım.' dedi. Ardından görevli orada durmamızın yasak olduğunu söyledi. 'Sizi kapalı havuza alalım' dediler. Tepki göstererek 'Kimin kararı?' diye sordum. Başkan Oğuz Tongsir'in kararı olduğunu söylediler. Genel merkeze giderek Oğuz Tongsir'le görüştüm. Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasası'nda böyle bir kanun olmadığını, gerici zihniyetin geride kaldığını söyledim. O da bana 'Burası benim derneğim, burası özerk dernek, benim kurallarım ve kanunlarım geçerli.' dedi. Şikayet edeceğimi söylediğimde 'Elinden geleni ardına koyma.' dedi."


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