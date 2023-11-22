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TŞOF Başkanı Apaydın: Şoförlerimiz lastikçilerdeki yoğunluğu göz önünde bulundurarak beklemeden kış lastiğine geçmeli

TŞOF Başkanı Apaydın, İstanbul Valiliğinin ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasını 25 Kasım'a çektiğini belirterek, "Şoförlerimiz lastikçilerdeki olası yoğunluğu göz önünde bulundurarak son günü beklemeden kış lastiğine geçmeli." dedi.

Seda Tolmaç  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
TŞOF Başkanı Apaydın: Şoförlerimiz lastikçilerdeki yoğunluğu göz önünde bulundurarak beklemeden kış lastiğine geçmeli

Ankara

Apaydın, yazılı açıklamasında, uygulamanın Türkiye genelinde 1 Aralık'ta başladığını hatırlatarak, konuya ilişkin uyarılarda bulundu.

Bugünlerde soğuk ve yağışlı havaların etkili olduğuna dikkati çeken Apaydın, "Şoförlerimiz lastikçilerdeki olası yoğunluğu göz önünde bulundurarak son günü beklemeden kış lastiğine geçmeli. Hava sıcaklığının 7 derece ve daha altına düştüğü yerlerde kış lastiğine geçmemek, aracın performansını düşürdüğü gibi lastik ömrünü de azaltır." değerlendirmesini yaptı.

Apaydın, bu yıl kış lastiği takmayan ticari araçların tespiti halinde 2 bin 568 lira idari para cezası uygulanacağı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Bu ceza, yeni yılda yeniden değerlendirme oranında yüzde 58,46 artırılarak güncellenecek. 25 Kasım'da başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması için denetim yapacak yetkililer, şoför esnafımızın mağdur olmaması için 1 Aralık'a kadar cezai işlem uygulamamalı. Bu tarihler geçiş süreci olarak değerlendirilip, uyarı ve eğitim odaklı olmalı."

"Şehirler arası çalışanların zincirsiz yola çıkmamaları gerekiyor"

Apaydın, kış lastiğinin yanı sıra araçların diğer kışlık bakımlarının da ihmal edilmemesi gerektiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Kışlık bakımı yapılmayan araçlar trafiğe çıktığında normalden daha fazla masraf çıkarıyor. Bu yüzden tüm araçlar için motor bakımı, antifriz kontrolü gibi tedbirlerin alınması gerekiyor. Araç lastiğinden tutun, fren, direksiyon, şanzıman, diferansiyel ile motorun yağ bakımının zamanında ve eksiksiz yapılması çok önemli. Ayrıca, radyatörlere ve cam suyuna antifriz koyulmalı. Balatalar, elektronik aksam, kalorifer-klima sistemi kısacası araçtaki bütün mekanizmalar gözden geçirilerek kışa hazır hale getirilmelidir. Bilhassa şehirler arası çalışanların zincirsiz ve çekme halatsız yola çıkmamaları büyük önem taşıyor."

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