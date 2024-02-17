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TSE 34 sözleşmeli personel alacak

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) çeşitli görevler için 34 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Cüneyt Kemal Özkök  | 17.02.2024 - Güncelleme : 17.02.2024
TSE 34 sözleşmeli personel alacak

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TSE'nin merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 13 mühendis, 1 tekniker, 2 memur, 1 koruma ve güvenlik görevlisi ve 17 odacı (hizmetli) olmak üzere 34 personel alınacak.

Şartları sağlayan adaylar, e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden 28 Şubat-14 Mart arasında başvuru yapabilecek.

Sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar 26 Mart'ta Enstitünün resmi internet sitesinde ilan edilecek. İlanda ayrıca sözlü sınav tarihleri de belirtilecek.

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