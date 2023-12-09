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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da Alevi kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
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TRT World Forum'da "Daha iyi bir gelecek için Balkan ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek" oturumu yapıldı

İstanbul'da "Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2023'te "Bölgesel Direnç: Daha iyi bir gelecek için Balkan ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek" başlıklı özel oturum gerçekleştirildi.

Mehmet Şah Yılmaz, Aleyna Çil  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
TRT World Forum'da "Daha iyi bir gelecek için Balkan ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek" oturumu yapıldı Fotoğraf: Emrah Yorulmaz / AA

Ankara/İstanbul

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu, Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de çıkan çatışmanın arka planı ve etkileri hakkında sunum yaptı.

Kosova'nın kuzeyindeki Banjska'da 24 Eylül sabahı meydana gelen saldırı öncesinde Sırbistan'ın "terörist gruplara eğitim, askeri silahlar ve politik destek" verdiğini belirten Osmani-Sadriu, Sırbistan için "Bizi 1990'lara geri döndürmek istiyorlar." dedi.

Osmani-Sadriu, Sırbistan'ın Rusya'ya yakınlaştığını ve “Büyük Sırbistan” idealiyle hareket ettiğini kaydederek "Sırbistan liderliği barış diliyle konuşuyor ancak zorluklarla edinilen barışı yok etmeyi hedefliyor." ifadesini kullandı.

Sırp paramiliter yapının hedefinin Banjska değil Kosova'nın kuzeyi olduğunu iddia eden Osmani-Sadriu, gerilimin tırmanması durumunda yalnızca Kosova ve Sırbistan'ın değil bölgenin de istikrarsızlaştırılacağını söyledi.

Osmani-Sadriu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Sırbistan'a karşı belirli önlemler alması gerektiğini ifade ederek, AB'nin Batı Balkanlara desteğinin yüzde 60'ın üstünde bir kısmının tüm eylemlerine rağmen Sırbistan'a yapıldığını hatırlattı.

"Türkiye, ülkemizi yok olmaktan kurtardı"

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu, Bosna Hersek ve Kosova'nın Sırbistan sınırı ile ilgili önemli konuları olduğuna işaret ederek, Rusya'nın Balkanlar'da cephe açmak isteyebileceğini söyledi.

Ülkesinin ve Bosna Hersek'in NATO'ya katılımıyla herkesin daha güvenli olacağını, uzun vadeli barış isteyen herkes için en doğru yöntemin bu olduğunu anlatan Osmani-Sadriu, Türkiye'nin süreçteki desteği için teşekkür etti.

Osmani-Sadriu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgenin barışı için önemli roller üstlendiğini, bölgedeki ülkelerle iyi ilişkiler içerisinde olmasının pozitif etki oluşturduğunu dile getirerek, "Herkes bu barış için çalıştı, özellikle Türkiye." diye konuştu.

"Türkiye, ülkemizi yok olmaktan kurtardı." diyen Osmani-Sadriu, bölgedeki barışın korunması için Türkiye'nin önemli rol oynayabileceğinin altını çizdi.

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