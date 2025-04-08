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Trakya'daki kar yağışı tarla bitkilerinde kuraklık stresini ortadan kaldırdı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da nisan ayında yağan kar, tarla bitkilerinde kuraklık stresini ortadan kaldırdı.

Fırat Çakır  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
Trakya'daki kar yağışı tarla bitkilerinde kuraklık stresini ortadan kaldırdı Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

Trakya'da dün kar yağışı ve ardından gelen sağanak, buğday ve ayçiçeğini olumlu etkiledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, AA muhabirine, kar yağışının kuraklık stresi yaşayan bitkilere çok iyi geldiğini söyledi.

Buğday ve ayçiçeğinin gelişim sürecinde suya ihtiyaç duyduğunu aktaran Başer, kar yağışı ve yağmurun tarla bitkilerinde verim beklentisini artırdığını belirtti.

Yağışların tarla bitkilerine olumlu katkılar yapacağını vurgulayan Başer, "Bitkiler kuraklık stresine girmek üzereydi. Buğday sapa kalkma döneminde ve suya en çok ihtiyacı olduğu dönemdeydi. Tam zamanında yağış geldi. Bu yıl beklenen yağışlar düşmedi. Eğer 15 gün daha yağmur yağmasaydı buğdaylar başaklanmaya gidecekti. Bu da verim kaybı demekti. Bitkinin en hızlı gelişim döneminde bitkiler rahatladı. Son yağışlar doğrudan verime yansıyacak." diye konuştu.

Çiftçi Ali Kayı da kuraklığın ardından yağan kar ve yağmurun, ekilen arazilere son derece faydalı olduğunu dile getirdi.

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