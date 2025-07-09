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Trabzon'daki Sera Gölü 30 tonluk yüzer iş makinesiyle temizleniyor

Trabzon'un önemli turizm noktaları arasında yer alan Sera Gölü'nün yüzeyindeki çöplerin temizliğine başlandı.

Hatice Diler  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Trabzon'daki Sera Gölü 30 tonluk yüzer iş makinesiyle temizleniyor

Trabzon

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'un mümbit topraklarını suyla buluşturmak, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmek, derelerdeki taşkın riskini azaltmak için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Trabzon'un önemli turizm noktalarından biri olan Sera Gölü'nde 2015, 2019 ve 2024 yıllarında dip temizliği yapıldığını vurguladı.

Balta, yukarı havzada inşa edilen 7 tersip bendi ve Türkiye'de ilk kez bir gölü korumak maksadıyla inşa edilen çökeltim havuzuyla Sera Gölü'ne taşınan rusubi malzemeyi büyük oranda engellediklerine dikkati çekti.

Geçen yıl yapılan dip temizlik çalışmasıyla rusubi malzemelerden arındırılan gölün doğal görünümüne kavuşturulduğunu aktaran Balta, "Ülkemizin en çok yağış alan illerinden biri olan Trabzon'da sağanak yağışlar sonucu göle taşınan ve insan faktörü nedeniyle göle atılan yüzer çöpleri ise bu kez kurumumuz envanterine yeni dahil olan yüzer paletli amfibik ekskavatörlerle temizlemeye başladık." ifadelerini kullandı.

Balta, 21 Mayıs'ta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle makine parkına 25 treyler çekicisi ve 2 yüzer paletli ekskavatör dahil edildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"DSİ olarak bu özel iş makinelerini, su yollarının ve nehir deltalarının derinleştirilmesi, nehir, göl, baraj, sahil şeridi bakımı ve temizliklerini yerine getirmekte kullanmayı hedefliyoruz. Bugün itibarıyla yüzer paletli ekskavatörümüzü son sağanak yağışlarla birlikte Sera Gölü'nün yüzeyinde biriken yüzer çöpleri temizlemek için aktif olarak kullanmaya başladık. Üzerine monte edilen aparatlarıyla birlikte 30 ton ağırlığına ulaşan bir makineyi suda yüzdürerek temizlik çalışmasını yapıyoruz. Bu adım sahadaki hareket kabiliyetimiz açısından son derece önemlidir. Devlet Su İşleri teşkilatı olarak iş makinelerimizle her zaman vatanımızın ve milletimizin emrinde olmaya devam edeceğiz."

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