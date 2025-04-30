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Trabzon'da hassas burunlar "Maya" ve "Liya" uyuşturucuyla mücadelede önemli rol alıyor

Trabzon Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli narkotik dedektör köpekler "Maya" ve "Liya", kentte geçen yıl çeşitli türlerde 88 kilo 682 gram uyuşturucu ile 14 bin 104 ecza ele geçirilen operasyonlarda görev aldı.

Seyit Ahmet Eksik  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Trabzon'da hassas burunlar "Maya" ve "Liya" uyuşturucuyla mücadelede önemli rol alıyor Fotoğraf: Seyit Ahmet Eksik/AA

Trabzon

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'ndeki zorlu eğitimlerden geçtikten sonra eğitmenleriyle birlikte Trabzon Emniyet Müdürlüğünde görevlendirilen Belçika Malinois ırkı narkotik köpekleri "Maya" ve "Liya", keskin koku alma yetenekleriyle "zula" olarak tabir edilen gizli yerlerdeki uyuşturucuları da bularak, uyuşturucuyla mücadelede teşkilatın birçok başarıya imza atmasına yardımcı oldu.

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Eğitmenleri tarafından günlük bakımları yapılan köpeklerin, göreve gitmedikleri zamanlarda da antrenmanlarla operasyonlar için zinde tutulmaları sağlanıyor.

Operasyonlarda uyuşturucu madde aradığından habersiz oyuncaklarını bulmaya çalışan köpekler, maddeyi bulduklarında ise yine çok sevdikleri oyuncaklarla ödüllendiriliyor.

Maya ve Liya çok sayıda görevde başarı sağladı

Uyuşturucu maddelerin kokularına karşı hassasiyetleri artırılan dedektör köpekler, üstün koku alma duyuları sayesinde oyuncağıyla özdeşleştirdiği kokuya odaklanarak gizli bölmelere yerleştirilen maddeleri ayırt ediyor.

Eğitmenleri nezaretinde katıldıkları operasyonlarda sergiledikleri başarıyla uyuşturucu madde kaçakçılığının önlenmesinde önemli rol üstlenen köpeklerden Maya, uyuşturucuyu bulduğu yerde oturarak eğitmeninden oyuncağını vermesini bekliyor.

Trabzon'da bugüne kadar çok sayıda görevde üstün başarı sağlayan Liya da uyuşturucu maddenin kokusunu aldığı bölgeyi kazarak eğitmenine maddenin yerini gösteriyor.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlarda Maya ve Liya'nın katkılarıyla, 10 kilo 614 gram esrar, 402 gram kokain ve çeşitli türlerde 77 kilo 666 gram sentetik uyuşturucu ile 14 bin 104 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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