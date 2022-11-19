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Tokat'ta özel hastanede hastaya şiddet olayına ilişkin soruşturma

Sağlık Bakanı Koca, Tokat'ta bir hastanın hastane çalışanlarının şiddetine maruz kalmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Barış Gündoğan   | 19.11.2022
Tokat'ta özel hastanede hastaya şiddet olayına ilişkin soruşturma

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından söz konusu görüntülere ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca, "Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasını yaptı.

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Tokat'ta özel hastanede hastaya şiddet olayına ilişkin soruşturma
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