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Tokat Yeni Havalimanı'na 'Tokat' isimli ilk yolcu uçağı indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Tokat Yeni Havalimanı'na ilk yolcu uçağı iniş yaptı.

Fatih Mehmet Kürkçü, Ekber Türkoğlu   | 25.03.2022
Tokat Yeni Havalimanı'na 'Tokat' isimli ilk yolcu uçağı indi Fotoğraf: Ekber Türkoğlu / AA

Tokat

İstanbul Havalimanı'ndan 09.00'da havalanan Türk Hava Yollarına ait TK 2582 sefer numaralı "Tokat" isimli yolcu uçağı 10.35'te Tokat Yeni Havalimanı'na indi.

Çiçeklerle karşılanan yolcular, tarihi uçuşa şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadı.

Tokat Yeni Havalimanı

Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli, 16 bin 200 metrekare büyüklüğündeki havalimanı, estetik mimarisi ile öne çıkan modern terminal binası, 633 araçlık otopark ve 2700x45 metre pist uzunluğuna sahip.

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