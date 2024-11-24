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Tokat-Sivas yolunda kar nedeniyle çok sayıda tır ve çekici yolda kaldı

Tokat'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı nedeniyle çok sayıda tır ve çekici yolda kaldı.

Ekber Türkoğlu  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Tokat-Sivas yolunda kar nedeniyle çok sayıda tır ve çekici yolda kaldı Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Tokat

Kar yağışı nedeniyle 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı.

Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel Geçidi yakınlarında kar yağışı nedeniyle çok sayıda tır ve çekici yolda kaldı, bir süre trafik kontrollü sağlandı.

Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yol açıldı, polis ve jandarma ekipleri sürücülere yardım etti.

Ekiplerin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Bu arada çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.

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