Togg test sürüşünde görüntülendi
Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş'ın Türkiye'nin Otomobili'ni gece saatlerindeki sürüş anı, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kameraya yansıdı.
Ankara
Test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin Otomobili Togg'un saatte yaklaşık 100 kilometre hızla seyrettiği ve kamuflajlı olduğu görüldü.
Togg'un C-SUV modelinin gelecek yılın ilk çeyreğinde pazara çıkması bekleniyor. Türkiye'nin Otomobili'nin test ve deneme süreçleri devam ediyor.
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Togg test sürüşünde görüntülendi— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 12, 2022
Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş'ın gece saatlerinde Türkiye'nin Otomobili'ni sürüş anı, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kameraya yansıdı https://t.co/kcyfuDMK5b pic.twitter.com/tQf21Htqs6