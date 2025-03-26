Dolar
38.00
Euro
41.03
Altın
3,024.92
ETH/USDT
2,059.90
BTC/USDT
87,496.00
BIST 100
9,715.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TİKA'nın Karadağ'da yürüttüğü projelerin açılışları yapıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Balkan ülkesi Karadağ'da yürüttüğü bazı projelerin açılışları yapıldı.

İsmail Özdemir  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
TİKA'nın Karadağ'da yürüttüğü projelerin açılışları yapıldı

Podgoritsa

Karadağ'ın kuzeyinde yer alan Radetina köyünde çocuklar ve gençler için yapılan ve TİKA'nın iç donatımını gerçekleştirdiği Radetina İslam Kültür Merkezi'nin açılışına Karadağ Diaspora Bakanı Mirsad Azemovic, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic, TİKA Podgoritsa Koordinatörü Nihal Ersoy, yerel yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Kayalar, merkezin sınıfları, kütüphanesi, misafirhanesi ve sosyal alanlarıyla Karadağ'daki Müslüman Boşnak toplumunun birliğini güçlendirecek bir yer olduğunu aktardı.

Kültür merkezinin açılışının ardından Kayalar ve beraberindeki heyet, Rojaye şehrinde, TİKA'nın teknik alt yapısını modernize ettiği Rojaye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun stüdyosunu açtı. TİKA'nın tadilatını ve iç donatımını yaptığı Rojaye Yerel Mahkemesi'nin açılışı da gerçekleştirildi.

Heyet, TİKA ve Selçuklu Belediyesi tarafından projelendirilen, Karadağ'ın Sancak bölgesinde yer alan tarihi köprünün bulunduğu bölgedeki çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

Kayalar ve beraberindeki heyet, Rojaye Belediyesi'ne TİKA tarafından temin edilen çok amaçlı su tankerinin anahtar teslim töreninde de hazır bulundu.

Rojaye'de TİKA ve Karadağ İslam Birliği tarafından organize edilen iftara yerel yetkililerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
TİKA'nın Karadağ'da yürüttüğü projelerin açılışları yapıldı
Bakan Yerlikaya'dan yasa dışı eylemlere karşı görev yapan güvenlik güçlerine tebrik
Afganistan'ın Ankara Büyükelçiliği iftar verdi
İletişim Başkanı Altun'dan CHP Genel Başkanı Özel'in boykot çağrısına tepki

Benzer haberler

TİKA'nın Karadağ'da yürüttüğü projelerin açılışları yapıldı

TİKA'nın Karadağ'da yürüttüğü projelerin açılışları yapıldı

2005'ten 2025'e Türkiye'nin Afrika'da 20 yılı

TİKA, Kolombiya'da 500 aileye gıda desteğinde bulundu

TİKA, Kırgızistan'da 2 bin kişilik iftar verdi

TİKA, Kırgızistan'da 2 bin kişilik iftar verdi
TİKA, Ekvator Ginesi'nde ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda kolisi ulaştırdı

TİKA, Ekvator Ginesi'nde ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda kolisi ulaştırdı
TİKA dünyanın farklı yerlerinde ramazan dolayısıyla yardım faaliyetlerinde bulunuyor

TİKA dünyanın farklı yerlerinde ramazan dolayısıyla yardım faaliyetlerinde bulunuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet