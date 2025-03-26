TİKA'nın Karadağ'da yürüttüğü projelerin açılışları yapıldı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Balkan ülkesi Karadağ'da yürüttüğü bazı projelerin açılışları yapıldı.
Podgoritsa
Karadağ'ın kuzeyinde yer alan Radetina köyünde çocuklar ve gençler için yapılan ve TİKA'nın iç donatımını gerçekleştirdiği Radetina İslam Kültür Merkezi'nin açılışına Karadağ Diaspora Bakanı Mirsad Azemovic, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic, TİKA Podgoritsa Koordinatörü Nihal Ersoy, yerel yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Kayalar, merkezin sınıfları, kütüphanesi, misafirhanesi ve sosyal alanlarıyla Karadağ'daki Müslüman Boşnak toplumunun birliğini güçlendirecek bir yer olduğunu aktardı.
Kültür merkezinin açılışının ardından Kayalar ve beraberindeki heyet, Rojaye şehrinde, TİKA'nın teknik alt yapısını modernize ettiği Rojaye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun stüdyosunu açtı. TİKA'nın tadilatını ve iç donatımını yaptığı Rojaye Yerel Mahkemesi'nin açılışı da gerçekleştirildi.
Heyet, TİKA ve Selçuklu Belediyesi tarafından projelendirilen, Karadağ'ın Sancak bölgesinde yer alan tarihi köprünün bulunduğu bölgedeki çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.
Kayalar ve beraberindeki heyet, Rojaye Belediyesi'ne TİKA tarafından temin edilen çok amaçlı su tankerinin anahtar teslim töreninde de hazır bulundu.
Rojaye'de TİKA ve Karadağ İslam Birliği tarafından organize edilen iftara yerel yetkililerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.