TİKA, Libya'da Osmanlı Paşası Murad Ağa'nın ismini taşıyan parkı restore etti
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Libya’nın başkenti Trablus’un doğusundaki Tacura kentinde yer alan Osmanlı eseri Murat Ağa Camisi bitişiğindeki parkı restore etti.
Trablus
Murat Ağa Parkı'nın açılışından önce Tacura Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen programa Tacura Belediye Başkanı Halid Ali el-Ezrak, TİKA Trablus Koordinatörü Ali Süha Bacanakgil, Yunus Emre Enstitüsü Trablus Koordinatör Vekili Yalçın Doğan, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği yetkilileri ve çok sayıda Tacura sakini Libyalı katıldı.
Programda Libyalı Araştırmacı Yazar Mühendis Beşir Berika, Osmanlı Devleti’nin Libya’ya atadığı ilk Vali Hadim Murat Ağa, ve 1521'de kale olarak planlanarak inşa edilen sonradan camiye çevrilen Murat Ağa Camisinin tarihi ve mimari özellikleri hakkında konferans verdi.
Tacura Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programın ardından Murat Ağa Parkı'nın açılışı yapıldı.
Parkın açılışında AA muhabirine açıklama yapan Tacura Belediye Başkanı Ezrak, Murat Ağa Parkını restore eden TİKA'ya teşekkürlerini sundu.
Parkın Tacura kentini temsil eden yeni bir görünüm kazandığını kaydeden Ezrak, "TİKA ile işbirliğimizi gelecekte de sürdürmeyi temenni ediyoruz. Murad Ağa Camisi'ne Türkiye de Libya da çok kıymet veriyor. Cami Osmanlı güçlerinin Libya'ya gelişini ve Trablus'un (haçlı) şövalyesi Yuhanna'dan kurtarılmasını temsil ediyor."
Ezrak, Murat Ağa Camisi'nin yeni bir restorasyona ihtiyacı olduğunu ve TİKA ile bu konuda da işbirliği yapmayı istediklerini sözlerine ekledi.
TİKA Trablus Koordinatörü Bacanakgil de, Murat Ağca Camisi'nin Libya'ya ilk ayak basan Osmanlı Paşası Murat Ağa'nın yaptırdığını ve sonradan camiye dönüştürülen Libya'daki ilk Osmanlı eseri olduğunu söyledi.
Parka "Murat Ağa" isminin verilmesinin Türkiye için kıymetli ve gurur verici olduğunu belirten Bacanakgil, "(Burada) yaptığımız iş hemen yanı başımızdaki caminin park alanını; sosyal alanı Tacura halkına hediye etmek oldu. Güzel bir açılış gerçekleştirdik. 4500 metrekare büyük bir alan, çocuklar, Tacura halkı keyfini sürecek inşallah." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.