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Ticaret Bakanlığı ekipleri Edirne ve Hatay'da 728 kilogram uyuşturucu ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri, Edirne ve Hatay'da gerçekleştirdikleri üç operasyon sonucu yaklaşık 728 kilogram uyuşturucuya el koydu.

Seda Tolmaç  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Ticaret Bakanlığı ekipleri Edirne ve Hatay'da 728 kilogram uyuşturucu ele geçirdi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne'ye bağlı Hamzabeyli ve Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda, yurda giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen şüpheli araçlardaki incelemeler derinleştirildi.

Yapılan detaylı aramalar sonucu, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 544 kilogram skunk, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda ise yaklaşık 61 kilogram esrar cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Öte yandan ekipler, Hatay'daki İskenderun Limanı'nda yaptıkları risk analizi sonucu, yurttan ayrılmak üzere orada bulunan bir konteynerde de incelemeler gerçekleştirdi. Yapılan aramada yaklaşık 123 kilogram (701 bin 925 adet) captagon cinsi uyuşturucu maddeye el konuldu.

Ekiplerin üç operasyon sonucu ele geçirdikleri uyuşturucunun miktarı toplamda 728 kilogramı buldu.

Edirne ve İskenderun Cumhuriyet başsavcılıkları olaylara ilişkin soruşturma başlattı.

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