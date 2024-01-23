THY'nin yurt içi uçuşlarında ücretli internet hizmeti başladı
Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarında uçak içi ücretli internet hizmetinin başladığını duyurdu.
İstanbul
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt içi uçuşlarda sizlere internet imkanını sunmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.
Güzel hareketler bunlar 🙂— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) January 23, 2024
Yurt içi uçuşlarda sizlere Internet imkanını sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. https://t.co/sGf3SERcoV pic.twitter.com/KWcGPitTct
Uçuş boyunca internet hizmeti almak isteyen THY yolcuları, sınırsız mesajlaşma paketini 150 lira, sınırsız internet paketini ise 350 lira ücret karşılığında satın alabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.