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THY'nin saat 22.00'ye kadarki İstanbul çıkışlı tüm seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları'nın (THY) biletleme sistemlerinde yaşanan sorun nedeniyle saat 22.00'ye kadarki İstanbul çıkışlı tüm seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Gökhan Yılmaz  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
THY'nin saat 22.00'ye kadarki İstanbul çıkışlı tüm seferleri iptal edildi

İstanbul
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, sistemsel sorunlar nedeniyle İstanbul çıkışlı saat 22.00'ye kadarki tüm seferlerin iptal edildiği ve bu kapsamda biletli yolcuların konaklama, iade, doğabilecek mahrumiyetlerinin tazmin edileceği duyuruldu. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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THY'nin saat 22.00'ye kadarki İstanbul çıkışlı tüm seferleri iptal edildi
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