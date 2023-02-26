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THY'nin filosundaki uçak sayısı 400'e ulaştı

Türk Hava Yollarının (THY) filosundaki uçak sayısı, Airbus tarafından üretilen A350-900 uçağın teslim edilmesiyle 400'e ulaştı.

Gökhan Yılmaz   | 26.02.2023
THY'nin filosundaki uçak sayısı 400'e ulaştı

İstanbul

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şirketin filosundaki uçak sayısının 400'e ulaşmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bolat, şu bilgileri paylaştı:

"Bu hafta itibarıyla 400. uçağımız da filomuza katıldı. Atatürk Havalimanı'ndaki Turkish Technic tesislerimizde boya işlemi yapılacak. Diğer tüm uçaklarımız gibi kazasız belasız uçuşlar ve hayırlı ve bereketli kazançlar diliyoruz. Bu uçağımızla alakalı 4 Mart Cumartesi günü güzel ve anlamlı bir organizasyon yapmayı planlıyoruz."

Bolat, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 400'üncü uçağa özel bir isim vermek istediklerini kaydederek, "THY olarak bizim klasiğimiz uçaklarımıza şehirlerimizin ve ilçelerimizin isimlerini vermek. Şimdiye kadar tüm şehirlerimizin ve büyük ilçelerimizin adlarını uçaklarımıza verdik. Bu uçağımıza ise depremden sonra milletçe tek yürek olarak birleşmemizi, yaraları kısa zamanda sararak daha güçlü, daha güzel yeni yerleşim yerlerini depremzedelere vereceğimizi simgeleyen bir ilçe adı olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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