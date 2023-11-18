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THY'nin bugün ve yarın İstanbul kalkış-varışlı bazı seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın İstanbul kalkış ve varışlı bazı uçak seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gökhan Yılmaz  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
THY'nin bugün ve yarın İstanbul kalkış-varışlı bazı seferleri iptal edildi

İstanbul

THY'nin kurumsal destek hesabından yapılan açıklamada, bugün ve yarın İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından kalkışlı ve varışlı seferlerde hava muhalefeti nedeniyle iptaller olduğu belirtildi.

Açıklamada, yolcuların uçuşlarının durumunu THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından takip edebileceği kaydedildi.

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