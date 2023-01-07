Dolar
18.77
Euro
20.00
Altın
1,866.63
ETH/USDT
1,267.50
BTC/USDT
16,962.00
BIST 100
5,341.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Kumluca ilçesinde vatandaşlara hitap edecek Manisa’nın Salihli ilçesinde düştükleri kuyuda hayatını kaybeden Aytuğ Demir ile 2 yaşındaki oğlu Batu Demir için Merkez Hamidiye Camisinde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Gündem

Terör saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı 2 terörist İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da terör saldırısı gerçekleştirecekleri belirlenen 2 terör örgütü DEAŞ üyesi yakalandı.

Emrah Gökmen   | 07.01.2023
Terör saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı 2 terörist İstanbul'da yakalandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, örgüt mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, terör örgütünün Afganistan yapılanmasıyla bağlantılı olan, ev yapımı patlayıcılar uzmanı olarak nitelendirilen ve bu alanda eğitim veren Abu Maymuna kod isimli yabancı uyruklu K.Z.I'nın sosyal medya hesaplarından propaganda içerikli paylaşımlar yaptığını tespit etti.

Paylaşımlarında "kafir" olarak gösterilen ülkelere karşı saldırı talimatı veren ve Türkiye'yi de hedef gösteren zanlının birlikte hareket ettiği yabancı uyruklu A.M ile Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'daki gibi bir terör saldırısı hazırlığında olduğunu belirleyen ekipler, bu şüphelilerin içinde bulunduğu aracı 31 Aralık 2022'de Başakşehir'de durdurmak istedi.

Ekipler, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan 2 zanlının aracını, tekerlerine ateş ederek durdurdu. Yılbaşı günü eylem hazırlığında oldukları anlaşılan K.Z.I. ve A.M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.Z.I tutuklanırken, A.M'nin ise adli işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Terör saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı 2 terörist İstanbul'da yakalandı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Rusya ve Ukrayna'nın bir araya gelebileceği bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz
Edirne'de geçen yıl 1263 terör örgütü mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Sivas'ta Ulaş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a biat videosu çeken şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Terör saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı 2 terörist İstanbul'da yakalandı

Terör saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı 2 terörist İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a biat videosu çeken şüpheli yakalandı

DEAŞ'ın infaz timinin yargılandığı davada karar çıktı

İstanbul'un barajlarında su seviyesi yüzde 32,25 olarak ölçüldü

İstanbul'un barajlarında su seviyesi yüzde 32,25 olarak ölçüldü
FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası olan eski emniyet müdürü İstanbul'da yakalandı

FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası olan eski emniyet müdürü İstanbul'da yakalandı
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili aranan bir kişi daha İstanbul'da yakalandı

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili aranan bir kişi daha İstanbul'da yakalandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet