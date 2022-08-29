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Terör örgütü PKK'nın Antalya'da orman yakma talimatı verdiği şüpheli adliyeye sevk edildi

Gülsem Adam   | 29.08.2022
Terör örgütü PKK'nın Antalya'da orman yakma talimatı verdiği şüpheli adliyeye sevk edildi

Antalya

Antalya'da terör örgütü PKK'nın talimatıyla orman yangını çıkarma hazırlığı yaptığı belirlenen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Finike ilçesinde dün gözaltına alınan Ahmet K, Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Buradaki işlemleri tamamlanan zanlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, PKK propagandası yaptığı, sülfürik asit temin etmeye çalıştığı ve eylem yapabileceği ihbarı olan Ahmet K'nin yakalandığı bildirilmişti.

Kayseri'den Antalya'ya geldikten sonra inşaatta çalışmaya başladığı tespit edilen şüphelinin internet üzerinden verdiği sülfürik asit siparişini kargodan teslim aldığı, ifadesinde ise Suriye'de terörist faaliyetlerde bulunan "Devran-Rojhat" kod adlı örgüt mensubu ile de irtibata geçerek Antalya'nın muhtelif yerlerinde orman yangını çıkarma talimatı aldığını itiraf ettiği kaydedilmişti.

Bakanlıktan gönderilen açıklamada, Ahmet K'nin ifadesinde ayrıca, örgüt mensubunun, kendisine para ve orman yakması amacıyla kullanacağı düzeneği nasıl hazırlayacağını tarif eden video ve materyal gönderdiğini belirterek, yakalanmasaydı orman yakma eylemini gerçekleştireceğini söylediği bildirilmişti.

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