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Terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 2 terör örgütü mensubunun daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 27.11.2021
Terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'da çözülme devam etti.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristlerin 2015 ve 2017'de terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bu yıl ikna çalışmaları sonucu teslim olan örgüt mensubu sayısı 182'ye yükseldi.


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