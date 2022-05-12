Terör örgütü PKK/YPG'nin havan saldırısının ardından TSK unsurları Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu
Terör örgütü PKK/YPG'nin Gaziantep'in Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısının ardından yapılan "cezalandırma atışları" sonucu Aynularap'ın batı kesiminden dumanlar yükselmeye başladı.
Gaziantep
Terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısı sonrasında ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları gerçekleştirildi.
- Terör örgütü PKK/YPG'nin havan saldırısında 4 asker ve 1 sivil yaralandı
- MSB'den terör örgütünün Karkamış saldırısına yönelik açıklama
#Canlı: Terör örgütü PKK/YPG'nin havan saldırısının ardından TSK unsurları Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerini vuruyor https://t.co/oaWy2FnwA6— AA Canlı (@AACanli) May 12, 2022
Atışların ardından Gaziantep'in Karkamış ilçesinin doğu bölgesinde yer alan Aynularap'ın batısında yer alan terör örgütü mensuplarının yerleştiği bölgelerden dumanlar yükselmeye başladı.
Bölgenin TSK unsurlarınca ateş altına alınmasıyla bazı terör hedeflerinden de alevler yükseldi.
Terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Aynularap, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alıyor.
Köprübatı Karakolu'na yapılan saldırıda yaralanan asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terör örgütü PKK/YPG'nin Köprübatı Hudut Karakolu'na yönelik saldırısında yaralanan bir askerin şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, karakola yönelik saldırı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen bir askerin, yapılan müdahalelere rağmen şehit olduğu belirtildi.
Bölgede belirlenen hedeflerin ateş altına alınmaya devam edildiği vurgulanan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.