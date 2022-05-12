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Dünya

Terör örgütü PKK/YPG'nin havan saldırısında 4 asker ve 1 sivil yaralandı

Suriye'nin Aynularap bölgesinden yapılan saldırıya, ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında misliyle karşılık verildiği belirtildi.

Ferdi Türkten   | 12.05.2022
Terör örgütü PKK/YPG'nin havan saldırısında 4 asker ve 1 sivil yaralandı Fotoğraf: Mustafa Bathiş/AA

Ankara

Terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'nin Aynularap bölgesinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakoluna yapılan ÇNRA/havan saldırısı sonucunda 4 asker ve 1 sivil yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yaralıların hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı bildirildi.

Açıklamada ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verildiği belirtildi.

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