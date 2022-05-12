Terör örgütü PKK/YPG'nin havan saldırısında 4 asker ve 1 sivil yaralandı
Suriye'nin Aynularap bölgesinden yapılan saldırıya, ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında misliyle karşılık verildiği belirtildi.
Ankara
Terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'nin Aynularap bölgesinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakoluna yapılan ÇNRA/havan saldırısı sonucunda 4 asker ve 1 sivil yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yaralıların hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı bildirildi.
Açıklamada ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verildiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.