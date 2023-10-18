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Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlusu İstanbul'da yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar, İstanbul'da yakalandı.

Mehmet Tosun  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlusu İstanbul'da yakalandı

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve Emniyet birimleri, Tokpınar'ın Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Tokpınar'ı operasyonla İstanbul'da gözaltına aldı.

Başta Norveç olmak üzere, PKK/KCK'nın Avrupa'da düzenlediği eylem ve etkinliklere aktif katılım sağlayan Tokpınar, terör örgütü adına para toplama ve aktarma faaliyetleri de yürütüyordu.

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