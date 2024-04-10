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Şanlıurfa 2. OSB bölgesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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Terör örgütü PKK/KCK üyesi Mehmet Kopal Fransa'dan Türkiye'ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), terör örgütü PKK/KCK üyesi Mehmet Kopal'ın Fransa'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 10.04.2024 - Güncelleme : 10.04.2024
Terör örgütü PKK/KCK üyesi Mehmet Kopal Fransa'dan Türkiye'ye getirildi

Ankara

EGM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal, EGM İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda sınır dışı kararı alınması sağlanarak 9 Nisan'da Fransa'dan Türkiye'ye getirilmiştir."

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