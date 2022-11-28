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Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Matur, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve emniyetin ortak operasyonu sonucu İstanbul'da yakalandı.

Mehmet Yılmaz Güldaş   | 28.11.2022
Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Matur, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı

Ankara

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan firari terörist Matur'un, yurt dışına çıkma arayışında olduğu tespit edildi.

Matur, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonu sonucu bugün İstanbul'da yakalandı.

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