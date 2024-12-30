Terör örgütü DEAŞ'ın Ankara yapılanmasına yönelik soruşturmada 11 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü DEAŞ'ın Ankara yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 11 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü DEAŞ'ın Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.