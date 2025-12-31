Dolar
logo
Gündem

Terör örgütü DEAŞ'a karşı 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 125 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah terör örgütü DEAŞ'a karşı 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 125 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Terör örgütü DEAŞ'a karşı 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 125 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde il jandarma komutanlıkları ile il emniyet müdürlüklerince Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ üyesi 125 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, "Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar, karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.

