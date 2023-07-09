TEM Otoyolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
TEM Otoyolu'nda yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul yönünün trafiğe kapatıldığı bildirildi.
Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
- Bolu'da sağanak nedeniyle heyelan ve taşkın meydana geldi
- Bakan Uraloğlu, heyelan ve selden etkilenen Bolu'ya gidiyor
Yoğun yağıştan dolayı #BoluDağıTüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır.— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) July 9, 2023
Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D- 100'e yönelmiş ve o güzergâhta yoğun bir trafik oluşmuştur.
Ankara'dan…
Uraloğlu paylaşımında, "Yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır. Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D-100'e yönelmiş ve o güzergahta yoğun bir trafik oluşmuştur. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarının ikinci bir duyuruya kadar Ankara-Eskişehir-Bilecik-Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.