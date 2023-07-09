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TEM Otoyolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

TEM Otoyolu'nda yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul yönünün trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Mert Davut  | 09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
TEM Otoyolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Uraloğlu paylaşımında, "Yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır. Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D-100'e yönelmiş ve o güzergahta yoğun bir trafik oluşmuştur. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarının ikinci bir duyuruya kadar Ankara-Eskişehir-Bilecik-Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.

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