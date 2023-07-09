Bakan Uraloğlu, heyelan ve selden etkilenen Bolu'ya gidiyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, aşırı yağışların neden olduğu heyelan ve selden etkilenen Bolu'ya gidiyor.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uraloğlu, Bolu'da incelemelerde bulunmak üzere, bölgeye hareket etti.
- Bolu'da sağanak nedeniyle heyelan ve taşkın meydana geldi
- TEM Otoyolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TEM Otoyolu'nda yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul yönünün trafiğe kapatıldığını belirterek, "Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz, Abant gişelerinden D-100'e yönelmiş ve o güzergahta yoğun bir trafik oluşmuştur. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarının, ikinci bir duyuruya kadar Ankara-Eskişehir-Bilecik-Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir." ifadelerine yer vermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.