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Bakan Uraloğlu, heyelan ve selden etkilenen Bolu'ya gidiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, aşırı yağışların neden olduğu heyelan ve selden etkilenen Bolu'ya gidiyor.

Mert Davut  | 09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
Bakan Uraloğlu, heyelan ve selden etkilenen Bolu'ya gidiyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uraloğlu, Bolu'da incelemelerde bulunmak üzere, bölgeye hareket etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TEM Otoyolu'nda yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul yönünün trafiğe kapatıldığını belirterek, "Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz, Abant gişelerinden D-100'e yönelmiş ve o güzergahta yoğun bir trafik oluşmuştur. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarının, ikinci bir duyuruya kadar Ankara-Eskişehir-Bilecik-Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir." ifadelerine yer vermişti.

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