Dolar
18.83
Euro
20.25
Altın
1,883.85
ETH/USDT
1,633.30
BTC/USDT
22,720.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi’nde çöken Burç Apartmanı’nda arama kurtarma çalışması devam ediyor Malatya'daki Temelli Caddesi’nde bulunan enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Hatay’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan Sultanevler Sitesi'nde yıkılan apartmanın enkazından 72 saat sonra 5 yaşındaki Hazal Güner ile 3 kişi kurtarıldı
logo
Gündem

Telefonica Almanya: Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye yapılan aramalar 17 Şubat'a kadar ücretlendirilmeyecek

Telekom şirketi Telefonica Almanya, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye yapılan aramaların 17 Şubat'a kadar ücretlendirmeyeceğini duyurdu.

Bahattin Gönültaş   | 09.02.2023
Telefonica Almanya: Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye yapılan aramalar 17 Şubat'a kadar ücretlendirilmeyecek

Berlin

Telefonica Almanya'dan yapılan açıklamada, yıkıcı depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye halkına taziyede bulunuldu.

Açıklamada, Telefonica'nın kendi markaları O2, O2 Business, Blue, AY YILDIZ ve Ortel Mobile ile Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye 9 Şubat-17 Şubat'ta yapılan arama ve gönderilen SMS'lerden ücret alınmayacağı bildirildi.

Söz konusu süre boyunca Türkiye'de ücretsiz dolaşım sunulduğu belirtilen açıklamada, "Bu, insanların aileleri, arkadaşları ve sevdikleriyle bağlantıda kalmalarına yardımcı olmak içindir. Ayrıca, sahadaki yardımcıları da destekler. Tüm ekiplerimizdeki yardım etme isteği muazzam. Diğer yardım seçenekleri şu anda incelenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Telefonica Üst Yöneticisi (CEO) Markus Haas, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye ve Suriye'den gelen görüntülerin kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti.

Haas, "Deprem felaketi karşısında derin bir şok yaşıyorum. O2 Telefonica ve AY YILDIZ'daki ekiplerimizin yardım etme istekliliği ve desteği beni daha da etkiledi. Bağışlar, yardım çalışmaları ya da umut ve güven veren çağrılar ve mesajlar... Her katkı önemlidir. İhtiyaç sahibi insanlar için hep birlikte yakın durmaya devam edelim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Milli Eğitim Bakanı Özer: (Kahramanmaraş merkezli depremler) 10 ilde 450 bin kişiye konaklama hizmeti veriyoruz
Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardım Vakfı'ndan deprem bölgesine 25 milyon liralık yardım paketi
AFAD'ın Şanlıurfa'daki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Gaziantep İslahiye'de genç kız enkazdan 78 saat sonra kurtarıldı

Benzer haberler

Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardım Vakfı'ndan deprem bölgesine 25 milyon liralık yardım paketi

Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardım Vakfı'ndan deprem bölgesine 25 milyon liralık yardım paketi

Gaziantep İslahiye'de genç kız enkazdan 78 saat sonra kurtarıldı

Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen yaralıların tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor

Mehmetçik deprem bölgesinde 40 bin kişilik sıcak yemek dağıttı

Mehmetçik deprem bölgesinde 40 bin kişilik sıcak yemek dağıttı
Adıyaman'da depremden 72 saat sonra 2 kardeş enkaz altından sağ çıkarıldı

Adıyaman'da depremden 72 saat sonra 2 kardeş enkaz altından sağ çıkarıldı
İzmir'e getirilen 96 depremzede Çeşme'deki otellere yerleştirildi

İzmir'e getirilen 96 depremzede Çeşme'deki otellere yerleştirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet