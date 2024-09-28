Dolar
34.17
Euro
38.17
Altın
2,658.27
ETH/USDT
2,658.80
BTC/USDT
65,590.00
BIST 100
9,777.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Tekirdağ'da sahipsiz köpeğin, sahibinin gezdirdiği köpeğe saldırması kamerada

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sahipsiz köpeğin, sahibi tarafından gezdirilen bir başka köpeğe saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mesut Karaduman  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
Tekirdağ'da sahipsiz köpeğin, sahibinin gezdirdiği köpeğe saldırması kamerada

Tekirdağ

Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde oturan Gürsu Erüstün köpeğiyle gezmek için apartmandan çıktı.

Bu sırada sahipsiz bir köpek, Erüstün'ün köpeğine saldırdı. Köpeğini sahipsiz köpeğin saldırısından korumak için araya girmeye çalışan Erüstün, sahipsiz köpeği ensesinden tutarak uzaklaştırabildi.

Köpekleri ayırmak isterken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, tedavisi için hastaneye başvurdu.

Sahipsiz köpeğin saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Mahalle sakinlerin çok sayıda başıboş köpeğin kendilerini tedirgin ettiğini belirterek, yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını istedi.

Çerkezköy sokaklarında çok sayıda sahipsiz köpeğin gruplar halinde dolaşması da dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da sahipsiz köpeğin, sahibinin gezdirdiği köpeğe saldırması kamerada
Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıklar azalacak
Artvin'de yıkılan binanın altında kalmaktan kurtulan 93 yaşındaki Tatar yaşadıklarını anlattı
Türkiye'nin "İyilik Gemisi" yarın Somali için yola çıkacak
Yılbaşından bu yana yaklaşık 70 bin ruhsatsız silah yakalandı

Benzer haberler

Tekirdağ'da sahipsiz köpeğin, sahibinin gezdirdiği köpeğe saldırması kamerada

Tekirdağ'da sahipsiz köpeğin, sahibinin gezdirdiği köpeğe saldırması kamerada

Trakya'da aşırı sıcak ve kuraklık, ayçiçeğinde verimi düşürdü

Tekirdağ'da kazıları süren antik kentler turizme katkı sağlayacak

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Muğla'da kurduğu tesiste 80 kadına istihdam sağlıyor

Muğla'da kurduğu tesiste 80 kadına istihdam sağlıyor
Milli badmintoncu Sinem Yıldız, Dünya Gençler Şampiyonası öncesi iddialı

Milli badmintoncu Sinem Yıldız, Dünya Gençler Şampiyonası öncesi iddialı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet