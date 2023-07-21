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Tekirdağ'da bazı ayçiçeği tarlalarında görülen çekirgelerin yayılmasının önüne geçildi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Sağlam, ayçiçeği tarlalarındaki çekirge yayılımının önünün kesildiğini belirtti.

Fırat Çakır  | 21.07.2023 - Güncelleme : 21.07.2023
Tekirdağ'da bazı ayçiçeği tarlalarında görülen çekirgelerin yayılmasının önüne geçildi Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Sağlam, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da tarım arazilerinde görülen çekirge salgınına yönelik ilaçlama yapıldığını söyledi.

Çekirgelerin mera alanlarından ayçiçeği tarlalarına doğru yöneldiğini gözlemlediklerini aktaran Sağlam, kısa sürede duruma müdahale edildiğini kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığını desteği Tekirdağ Valiliği koordinasyonu ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ile NKÜ Ziraat Fakültesi katkılarıyla yapılan müdahalenin etkili olduğunun altını çizen Sağlam, "Çekirgelerin yayılma durumu önlendi" dedi.

Sağlam, iklim değişikliklerine bağlı popülasyonları hızlı artabilen çekirgelerin yeşil bitkileri tüketme eğilimindeki canlılar olduğunu vurguladı.

Ayçiçeği özelinde çekirge zararının önüne geçildiğine işaret eden Sağlam, mısır üreticilerini de uyararak "Mısır üretim alanlarında böyle bir zarar söz konusu olabilir." diye konuştu.

"Çayır tırtılı riski akıllardan çıkarılmamalı"

Geçen yıl da ayçiçeği tarlalarını çayır tırtıllarının sardığını anımsatan Sağlam, bu konuda da uyarıda bulundu.

İki hafta sonra tırtılların popülasyonunda artış söz konusu olabileceğine dikkati çeken Sağlam, şöyle konuştu:

"Çayır tırtılını unutmamak gerekir. Halen bir risk söz konusu. 20 gün sonra çayır tırtılı popülasyonunda da artış durumu söz konusu olabilir. Bu nedenle üreticileri üretmiş oldukları alanlarla ilgili kontrollerini sıklaştırmalarını öneriyoruz.

Ayçiçeği üretimi anlamında baktığımızda geçen yıl üretim potansiyelinden biraz daha düşük olduğu görülmekte. Bu nedenle ürün rekoltesinde bir azalma söz konusu. Üretici mutlaka tarlasına sahip çıksın. Gerekli kontrollerini sıklaştırsın."

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Tekirdağ'da bazı ayçiçeği tarlalarında görülen çekirgelerin yayılmasının önüne geçildi
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