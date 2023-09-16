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TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'ın Libya'ya ulaştırdığı yardım malzemeleri yetkililere teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinin yaşandığı Libya'ya ulaştırılan kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerinin yetkililere teslim edildiğini bildirdi.

Ömer Olcay  | 16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'ın Libya'ya ulaştırdığı yardım malzemeleri yetkililere teslim edildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerimizin ulaştırdığı yardım malzemeleri Libyalı yetkililere teslim edildi." ifadesi kullanıldı.

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