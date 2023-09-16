TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'ın Libya'ya ulaştırdığı yardım malzemeleri yetkililere teslim edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinin yaşandığı Libya'ya ulaştırılan kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerinin yetkililere teslim edildiğini bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, "TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerimizin ulaştırdığı yardım malzemeleri Libyalı yetkililere teslim edildi." ifadesi kullanıldı.
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TCG SANCAKTAR ve TCG BAYRAKTAR gemilerimizin ulaştırdığı yardım malzemeleri Libyalı yetkililere teslim edildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/9hAtXHUSxy— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2023