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TCG Salihreis fırkateyni, NATO Deniz Muhafızı Harekatı Odak Harekatı 2025-1'e katıldı

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Salihreis fırkateyninin NATO Deniz Muhafızı Harekatı Odak Harekatı 2025-1'e katıldığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
TCG Salihreis fırkateyni, NATO Deniz Muhafızı Harekatı Odak Harekatı 2025-1'e katıldı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Salihreis fırkateyni, Doğu Akdeniz'de NATO Deniz Muhafızı Harekatı Odak Harekatı 2025-1'e katıldı." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, harekata ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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TCG Salihreis fırkateyni, NATO Deniz Muhafızı Harekatı Odak Harekatı 2025-1'e katıldı

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