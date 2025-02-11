TCG Salihreis fırkateyni, NATO Deniz Muhafızı Harekatı Odak Harekatı 2025-1'e katıldı
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Salihreis fırkateyninin NATO Deniz Muhafızı Harekatı Odak Harekatı 2025-1'e katıldığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Salihreis fırkateyni, Doğu Akdeniz'de NATO Deniz Muhafızı Harekatı Odak Harekatı 2025-1'e katıldı." ifadesi kullanıldı.
🇹🇷 TCG SALİHREİS fırkateyni, Doğu Akdeniz’de NATO Deniz Muhafızı Harekâtı Odak Harekâtı 2025-1’e katıldı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 11, 2025
🇹🇷 frigate TCG SALİHREİS participated in NATO Operation Sea Guardian FOCOPS 2025-1, conducted in Eastern Mediterranean.#MillîSavunmaBakanlığı#WeAreNATO#StrongerTogether pic.twitter.com/swQggfiWIo
Paylaşımda, harekata ilişkin fotoğraflara da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.