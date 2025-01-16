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TCG Gelibolu fırkateyni, Libya açıklarında helikopterle havada yakıt ikmali yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Gelibolu fırkateyninin Türk Deniz Görev Grubu kapsamında, Libya açıklarında helikopterle iniş-kalkış ve havada yakıt ikmali yaptığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
TCG Gelibolu fırkateyni, Libya açıklarında helikopterle havada yakıt ikmali yaptı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Gelibolu fırkateyni Türk Deniz Görev Grubu kapsamında, 10 Ocak 2025 tarihinde Libya açıklarında, helikopterle iniş/kalkış ve havada yakıt ikmali icra etti." ifadesine yer verildi.

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