TCG Gelibolu fırkateyni, Libya açıklarında helikopterle havada yakıt ikmali yaptı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Gelibolu fırkateyninin Türk Deniz Görev Grubu kapsamında, Libya açıklarında helikopterle iniş-kalkış ve havada yakıt ikmali yaptığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Gelibolu fırkateyni Türk Deniz Görev Grubu kapsamında, 10 Ocak 2025 tarihinde Libya açıklarında, helikopterle iniş/kalkış ve havada yakıt ikmali icra etti." ifadesine yer verildi.
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TCG GELİBOLU fırkateyni Türk Deniz Görev Grubu kapsamında, 10 Ocak 2025 tarihinde Libya açıklarında; "Helikopterle İniş/Kalkış" ve "Havada Yakıt İkmali" icra etti.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/vaxzQYjHAN— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 16, 2025