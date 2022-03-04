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TCDD Taşımacılık AŞ, trenlerde HES kodu sorgulamasının kaldırıldığını duyurdu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda trenlere bilet alırken ve binerken yapılan HES kodu sorgulamasının 3 Mart itibarıyla kaldırıldığını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 04.03.2022
TCDD Taşımacılık AŞ, trenlerde HES kodu sorgulamasının kaldırıldığını duyurdu Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Ankara

Şirketin, Twitter hesabında, HES kodu uygulamasına ilişkin şu bilgiler verildi:

"İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda trenlerimize bilet alırken ve binerken yapılan HES kodu sorgulaması 3 Mart 2022 itibarıyla kaldırılmıştır. Yolcularımızın seyahatleri esnasında maske takması zorunluluğu devam etmektedir."

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