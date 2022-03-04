TCDD Taşımacılık AŞ, trenlerde HES kodu sorgulamasının kaldırıldığını duyurdu
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda trenlere bilet alırken ve binerken yapılan HES kodu sorgulamasının 3 Mart itibarıyla kaldırıldığını bildirdi.
Ankara
Şirketin, Twitter hesabında, HES kodu uygulamasına ilişkin şu bilgiler verildi:
"İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda trenlerimize bilet alırken ve binerken yapılan HES kodu sorgulaması 3 Mart 2022 itibarıyla kaldırılmıştır. Yolcularımızın seyahatleri esnasında maske takması zorunluluğu devam etmektedir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.