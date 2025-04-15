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TBMM Başkanvekili Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırıldı.

Alper Şaşmaz  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
TBMM Başkanvekili Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Ankara

DEM Parti basın bürosundan, Önder'in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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"Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir."

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TBMM Başkanvekili Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
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