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TBMM Başkanı Şentop, İsveç Meclis Başkanı Norlen'in Türkiye'ye yapacağı ziyareti iptal etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin Stockholm'deki provokasyonlarına tepki amacıyla İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı resmi ziyareti iptal etti.

Sinan Uslu   | 12.01.2023
TBMM Başkanı Şentop, İsveç Meclis Başkanı Norlen'in Türkiye'ye yapacağı ziyareti iptal etti

TBMM

Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan terör eylemi" üzerine, İsveç Meclis Başkanı Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı resmi ziyaret, Meclis Başkanı Şentop tarafından iptal edildi.

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