TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit orman işçisi İbrahim Demir için taziye mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yangında şehit olan orman işçisi İbrahim Demir için taziye mesajı yayımladı.
Ankara
Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken şehit olan orman işçisi İbrahim Demir'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Yeşil vatanımızı korumak için ülkemizin dört bir yanında canla başla mücadele eden tüm personel ve gönüllülere yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"İzmir Ödemiş'teki yangını söndürmek için mücadele ederken şehit olan orman işçimiz İbrahim Demir kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve orman teşkilatımıza sabır diliyorum. Aynı bölgede yaralanan Ragıp Şahin kardeşimize de acil şifalar niyaz ediyorum. Yüce Allah, Yeşil Vatan'ı korumak için canları pahasına mücadele eden tüm kahramanlarımızı korusun. Milletimizin başı sağ olsun."
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden taziye mesajı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına müdahale ettiği sırada şehit olan orman işçisi İbrahim Demir için taziye mesajı yayımladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabındaki mesajında, Ödemiş'teki yangında Yeşil Vatanı korumak için mücadele verirken şehit olan orman işçisi Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diledi.
Aynı yangın bölgesinde yaralanan sürücü Ragıp Şahin'in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni eden Tunç, "Rabbim, ülkemizin farklı bölgelerindeki yangınları söndürmek için fedakarca görev yapan tüm 'Ormanın Kahramanları'nın yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mesajında Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.
Yaralanan şoför Şahin'e acil şifalar dileyen Göktaş, "Yangına müdahale eden tüm ekiplere ve gönüllülere kolaylıklar diliyorum. Rabbim tüm afetlerden ülkemizi korusun." ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit olan orman işçisi Demir'in haberinin kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.
Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve orman teşkilatına başsağlığı dileyen Işıkhan, mesajında şunları kaydetti:
"Yaralanan Ragıp Şahin kardeşimize Rabbim'den acil şifalar temenni ediyorum. Başta Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD ve yerel itfaiye teşkilatları olmak üzere yangınla canla başla mücadele eden, Yeşil Vatanımızı koruyan tüm görevlilerimize, emekçi kardeşlerimize minnettarız. Rabbim, hepsine güç ve kolaylık versin."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehit Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı, aynı bölgede yaralanan Ragıp Şahin'e de acil şifalar dileyerek, "Yeşil Vatan için canı pahasına çalışan görevli ve gönüllü tüm orman kahramanlarımızın Allah yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mesajında, Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Aynı yangında yaralanan Şahin'e de acil şifalar dileyen Yerlikaya, mesajında, "Yeşil Vatanımızı korumak için canı pahasına mücadele eden, kamu kurum ve kuruluşlarımızdaki personellerimize, gönüllülerimize ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dileyerek, sağlık durumu ciddiyetini koruyan Şahin'e de acil şifalar temenni etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.