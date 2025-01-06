Dolar
35.31
Euro
36.70
Altın
2,633.41
ETH/USDT
3,688.90
BTC/USDT
101,902.00
BIST 100
10,085.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, şair Mehmet Akif İnan için anma mesajı

Gazi Nogay  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, şair Mehmet Akif İnan için anma mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eğitimci, yazar ve şair Mehmet Akif İnan'ı vefatının 25. yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Mehmet Akif İnan, eğitimci, yazar ve şair kimliğiyle insanların takdirini kazanmış, kurucusu olduğu Memur-Sen ile hak arama mücadelesine öncülük etmiş müstesna bir değerimizdi. Yedi Güzel Adam'ın aksiyoner ismi Akif İnan'ı, vefatının sene-i devriyesinde rahmetle anıyor, aziz hatırasını bir kez daha saygıyla yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan "Aile Yılı" paylaşımı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, şair Mehmet Akif İnan için anma mesajı
Hatay'da bir mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
AB Türkiye Delegasyonu, ETIAS uygulamasından Türkiye'nin etkilenmeyeceğini bildirdi
Çanakkale'de fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, şair Mehmet Akif İnan için anma mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, şair Mehmet Akif İnan için anma mesajı

"Kudüs şairi" Mehmet Akif İnan, Şanlıurfa'daki mezarı başında anıldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, şehit polis memuru Emirhan Aramış için taziye mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şehit polis memuru Fethi Sekin'i andı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şehit polis memuru Fethi Sekin'i andı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da cenaze törenine katıldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da cenaze törenine katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet