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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Al Attiyah'ı kabul etti

Oğuzhan Sarı  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Al Attiyah'ı kabul etti

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı ve Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Birliği Başkanı Maryam bint Abdullah Al Attiyah ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kurtulmuş'un Meclis'teki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.

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