TBMM Başkanı Kurtulmuş, Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Al Attiyah'ı kabul etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı ve Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Birliği Başkanı Maryam bint Abdullah Al Attiyah ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Kurtulmuş'un Meclis'teki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.