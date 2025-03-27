TBMM Başkanı Kurtulmuş, Katar Şura Konseyi Başkanı Ghanim ile telefonda görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katar Şura Konseyi Başkanı Hassan bin Abdulla Al-Ghanim ile telefonda görüştü.
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TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, görüşmede, Ghanim'e, 18 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirilecek "Filistin Dostu Parlamento Başkanları Grubu Toplantısı" için davetini iletti.
Katar'ın Filistin davasına çok büyük destek verdiğini ve bu desteğinin de her türlü takdirin üstünde olduğunu belirten Kurtulmuş, Filistin'e destek veren ülkelerin parlamentolarının resmi olarak ilk kez bir araya gelmesini hedefledikleri toplantıda, Katar Şura Konseyi Başkanı Ghanim'i görmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti.
Kurtulmuş, Filistin davasına destek verilmesi, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında akan kanın durması, Gazze'nin yeniden imarı ve iki devletli çözüm temelinde bölgede kalıcı bir barışın sağlanması için ulusal parlamentolar olarak ortak çaba içerisinde olmayı hedeflediklerini kaydetti.
Ghanim'in yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Kurtulmuş, bayramın, Müslüman coğrafyalarına huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.