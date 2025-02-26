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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorgi Ivanov ile bir araya geldi.

Adem Balta  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov ile görüştü

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