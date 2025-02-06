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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünyanın hiçbir gücünün Filistin topraklarını Filistinlilerden arındırması mümkün değil

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "(Trump'ın Gazze planı) Dünyanın hiçbir gücünün Filistin topraklarını Filistinlilerden arındırması mümkün değildir." dedi.

Aynur Ekiz  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünyanın hiçbir gücünün Filistin topraklarını Filistinlilerden arındırması mümkün değil

TBMM

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "(Trump'ın Gazze Planı) İnsan haklarına da uluslararası hukuka da akla da mantığa da aykırıdır. Gerçekleşmesi asla mümkün olmayacak bir hayalden ibarettir." ifadelerini kullandı.

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