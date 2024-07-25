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TBMM Anayasa Komisyonu ile Karma Komisyon'un tatilde de çalışmasını içeren kararlar Resmi Gazete'de

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) Anayasa Komisyonu ile Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'un tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışmasını içeren kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İsmet Karakaş  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
TBMM Anayasa Komisyonu ile Karma Komisyon'un tatilde de çalışmasını içeren kararlar Resmi Gazete'de

Ankara

Buna göre, Anayasa Komisyonu ile Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'un, TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu kararlar, Genel Kurul'un 23 Temmuz'da yapılan 106'ıncı birleşiminde alındı.

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TBMM Anayasa Komisyonu ile Karma Komisyon'un tatilde de çalışmasını içeren kararlar Resmi Gazete'de
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