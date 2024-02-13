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Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlattı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığında istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlattıklarını ifade etti.

Zeynep Duyar  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlattı -

Ankara

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alınacak.

Adaylarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler, İŞKUR resmi internet sayfası (www.iskur.gov.tr) üzerinden öğrenilebilecek. Söz konusu ilana başvurular 19 Şubat'a kadar yapılabilecek.

Belirlenen şartları taşıyan adaylar, başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak. İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığa bildirilecek.

İşe alınacak sürekli işçiler, ilgili yönetmelik hükümlerine göre İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından sınava tabi tutulmaksızın 27 Şubat 2024 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Kura yeri ve saati ile diğer bilgiler Bakanlığın internet sitesinden duyurulacak.

Bu arada, söz konusu işçi alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de de yayımlandı.

"Yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizin gücüne güç katmaya devam ediyor, geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 1500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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