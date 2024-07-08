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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, ülkelere göre orman yangınları istatistiklerini paylaştı

Bakan Yumaklı, "Orman yangınları yanan alan sıralamasında ülkemiz, gelişmiş teknolojik imkanlarla yürüttüğümüz etkin mücadele sayesinde oldukça iyi bir konumdadır." ifadesini kullandı.

Mehmet Can Toptaş  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, ülkelere göre orman yangınları istatistiklerini paylaştı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkelere göre 2023 yılı yanan orman alanları istatistiklerini paylaştı.

Her yıl çeşitli faktörlerle dünyada ve Türkiye'de orman yangınları meydana geldiğine işaret eden Yumaklı, "2023 orman yangınları yanan alan sıralamasında ülkemiz, gelişmiş teknolojik imkanlarla yürüttüğümüz etkin mücadele sayesinde oldukça iyi bir konumdadır." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, amaçlarının geleceğin teminatı ormanları, başta köklü tecrübeye sahip Orman Genel Müdürlüğü teşkilatı olmak üzere tüm vatandaşların desteğiyle korumaya devam etmek olduğunun altını çizerek, "Gelin yangınlara sebep olmayalım, Yeşil Vatan'ı hep birlikte koruyalım." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı'nın paylaştığı infografikte, Türkiye'nin geçen yıl 15 bin hektar yanan orman alanıyla ABD, Kanada, Fransa ve Yunanistan gibi ülkelerin altında yer aldığı görüldü.


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