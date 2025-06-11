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Ekonomi

Afyon pastırması AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Afyon pastırması, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 34. ürün oldu.

Seda Tolmaç, Mehmet Can Toptaş  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Afyon pastırması AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

AB'den coğrafi işaret tescili alan 34. ürünün Afyon pastırması olduğunu belirten Kacır, "Uluslararası coğrafi işaret tescillerimize bir yenisini ekledik. Coğrafi işaretli ürünlerimiz, kadim kültürümüzün, bereketli topraklarımızın ve üreticilerimizin emeğinin küresel ölçekte tescilidir. Başta üreticilerimiz olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Anadolu'nun değerlerini koruyup dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya paylaşımında, "Kendine özgü aromasıyla öne çıkan Afyon pastırması, AB'den coğrafi işaret tescili alan 34. ürünümüz oldu. Afyonkarahisar'ın mutfak mirası, bu tescille artık Avrupa sofralarında da tanınacak, hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da söz konusu tescilin, Türkiye ve Afyonkarahisar'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yerel değere sahip çıkan Afyonkarahisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mühsürler ve emeği geçen herkesi kutlayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 73 coğrafi işaret ve 3 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünler şöyle sıralandı:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması."

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